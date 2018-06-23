HABER

Hatay merkezli PKK operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

HATAY merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptığı istihbari çalışmaların ardından Hatay merkezli Adana, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandıLastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı
Trenin altında kalan demiryolu işçisi öldüTrenin altında kalan demiryolu işçisi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.