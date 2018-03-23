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Hatay şehidini 10 bin kişiyle uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23), memleketi Hatay'da, 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23), memleketi Hatay'da, 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi ilk olarak Antakya merkez Aksaray Mahallesi'ndeki baba evine getirilip helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi törenin düzenleneceği Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Cuma namazının ardından düzenlenen törene Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay milletvekilleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. ANNE VE KARDEŞTEN 'ASKER SELAMLI' VEDA Şehit Kadir Hasan Demiral'in cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi Döne Gökhan ile küçük kardeşi Kerem gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun resmini öpüp gözyaşı döken anne Döne Gökhan tabutun başından ayrılırken asker selamı verdi. Şehidin babası Mustafa Sami ile dedesi Kore Gazisi İhsan Demiral ise metanetlerini korudu. Askeri elbise giyen şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem abisini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehidin İstanbul'da vatani görevini yapan kardeşi Taner Demiral'da metanetini korurken, diğer kardeşi Ömer ise abisinin kamuflajını giydi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her şey vatan için' sloganlarıyla toprağa verildi.

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