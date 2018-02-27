Hatay Valiliğinden ele geçirilen teröristle ilgili açıklama

Hatay Valiliği, Amanos dağlarında çıkan çatışmada bir teröristin ölü olarak ele geçirilmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, teröristin üzerinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Hatay Valiliği öğle saatlerinde Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Işgıncık Tepe mevkisinde bir teröristin ölü olarak ele geçirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada teröristin üzerinde, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı operasyon sırasında, Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde 27 Şubat 2018 Salı günü saat 14.10 sıralarında bir terörist tespit edilmiş ve sıcak temas sağlanmıştır. Yaşanan çatışmada, bölücü terör örgütü üyesi bir terörist teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristin üzerinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.”

Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.