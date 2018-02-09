Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Hatay ve Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Gaziantep’in İslahiye ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 55 bin 600 adet uyuşturucu hap ile av tüfeği, 13 adet fişek ve 3 adet bronz sikke ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alınırken, zanlılar adliyeye sevk edildi.