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Hatay'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak'ın (28) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay), (DHA) - ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak'ın (28) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.
Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak'ın ilçeye bağlı Yeşilköy mahallesinde oturan annesi Ayşe Ak'a şehitlik haberi Dörtyol İlçe Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer tarafından verildi. Eşi Mehmet Ak'ı daha önce kaybeden Ayşe Ak, gözyaşlarına boğuldu. Kübra Ak ile evli olan 1 çocuk babası İzzet Ak'ın şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, belediye de taziye çadırı kurdu.

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