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Hatay’da 10 DEAŞ’lı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Hatay’da DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler otoban gişeleri civarında polis ekipleri DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şahısların aracını takip etmeye başladı.

Hatay’da DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler otoban gişeleri civarında polis ekipleri DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şahısların aracını takip etmeye başladı. Polis ekipleri takip ettikleri kişilerin bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu. Araç içerisinde bulunan 10 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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