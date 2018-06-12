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Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

HATAY'da 30 milyon lira değerinde 2 milyon 995 bin 860 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 30 milyon lira değerinde 2 milyon 995 bin 860 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili kimliği tespit edilen 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstihbarat çalışması yapan Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok miktarda uyuşturucu hapın Hatay üzerinden, Suudi Arabistan'a götürüleceği bilgisini aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde boş bir arazide park halinde buldukları TIR’ın dorsesinde arama yapan narkotik ekipleri, özel eğitimli köpek 'Rambo' ile TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada, otomatik taş bandının içerisinde bulunan silindirlere zulalanmış çok sayıda uyuşturucu captagon hap ele geçirdi. 60 silindirin içinden çıkan toplam 499 kilo 310 gramlık captagon hapın ticaretini yapan 1 şüphelinin kimliği tespit edildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olduğu belirtilen 2 milyon 995 bin 860 captagon hapın söz konusu TIR'a Şanlıurfa’dan yüklendiği belirlenirken, TIR'ın gümrükleme işlemleri için Hatay'a geldiği ve boş bir arazide gümrükleme işlemini beklerken ele geçirildiği bildirildi. Polis, kimliğini belirlediği bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildiHatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildiHatay'da 2 milyon 995 bin 860 captagon hap ele geçirildi

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