Hatay’da 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 250 şişe kaçak içki, sigara ve sahte bandroller ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma ekiplerinin kent merkezinde bir iş yeri ve eve yaptığı operasyonda, değişik markalara ait 250 şişe kaçak içki, çok sayıda sigara ve içki şişelerinin üzerinde kullanmak üzere bandroller ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. (35) adlı şahıs gözaltına alındı.