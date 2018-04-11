HABER

Hatay’da 5 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, yorgan ve yatak altına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda Ocaklı Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.Yapılan aramada evin içerisindeki bir odada yorgan ve yatak içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, yorgan ve yatak altına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda Ocaklı Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.
Yapılan aramada evin içerisindeki bir odada yorgan ve yatak içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ali C. (27) ve Bekir C. (52) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.