Hatay’da 5 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, yorgan ve yatak altına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda Ocaklı Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.
Yapılan aramada evin içerisindeki bir odada yorgan ve yatak içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ali C. (27) ve Bekir C. (52) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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