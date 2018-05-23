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Hatay'da 9 vergi müfettişine FETÖ gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

6'SI TUTUKLANDI Hatay'da FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 vergi müfettişinden 8'i sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6'SI TUTUKLANDI
Hatay'da FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 vergi müfettişinden 8'i sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi ise emniyetten serbest kaldı. Adliyeye götürülen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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