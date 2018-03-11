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Hatay’da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 askerden 1’i yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Alınan bilgiye göre, 3.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 askerden 1’i yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında askeri kamyon şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan askeri araçta bulunan 3 asker, ilk olarak ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerinde bulunan ve ağır yaralanan 1 asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Hastaneye kaldırılan 2 askerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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