HABER

Hatay’da eski futbolcuya aracında kurşun

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:49 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış hayatını kaybetti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Barış’ın akşam saatlerinde kuaförüne uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İskenderun Atatürk Bulvarı’nda gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle giden eski futbolcu Enes Burak Barış’ın aracına yaklaşan motosikletli iki kişi, pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda Barış, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarparak durdu. Kurşunlardan birinin kafasına isabet ettiği belirlenen Enes Burak Barış hayatını kaybederken, motosikletli kasklı ve kar maskeli olduğu belirtilen saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Eski futbolcu Enes Burak Barış’ın samimi arkadaşı Hüseyin Gültekin, “Çok iyi bir insandı. Herkes severdi onu, kimseyi kırmazdı. Nasıl böyle bir olay oldu inanamıyorum. Dün kuaföre gelmişti ve benimle telefonda görüştü. Her akşam görüşürdük. Yine ’Görüşecek miyiz?’ diye sordu. Olmadı başka arkadaşlarıyla görüşmüş. Gece duyduk. Böyle bir olay olmuş. Hala ne oldu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Çok üzgünüz” dedi.
Enes Burak Barış, geçmiş yıllarda profesyonel olarak 2. ve 3. ligde İskenderun Demirçelikspor’da oynamış ve bir süre önce futbolu bırakmıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

'Macbeth' operasına büyük ilgi

'Macbeth' operasına büyük ilgi

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.