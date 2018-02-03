Hatay’da eski futbolcuya aracında kurşun

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Barış’ın akşam saatlerinde kuaförüne uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İskenderun Atatürk Bulvarı’nda gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle giden eski futbolcu Enes Burak Barış’ın aracına yaklaşan motosikletli iki kişi, pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda Barış, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarparak durdu. Kurşunlardan birinin kafasına isabet ettiği belirlenen Enes Burak Barış hayatını kaybederken, motosikletli kasklı ve kar maskeli olduğu belirtilen saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Eski futbolcu Enes Burak Barış’ın samimi arkadaşı Hüseyin Gültekin, “Çok iyi bir insandı. Herkes severdi onu, kimseyi kırmazdı. Nasıl böyle bir olay oldu inanamıyorum. Dün kuaföre gelmişti ve benimle telefonda görüştü. Her akşam görüşürdük. Yine ’Görüşecek miyiz?’ diye sordu. Olmadı başka arkadaşlarıyla görüşmüş. Gece duyduk. Böyle bir olay olmuş. Hala ne oldu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Çok üzgünüz” dedi.

Enes Burak Barış, geçmiş yıllarda profesyonel olarak 2. ve 3. ligde İskenderun Demirçelikspor’da oynamış ve bir süre önce futbolu bırakmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.