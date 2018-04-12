Hatay'da fuhuş çetesine 15 tutuklama

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da çalıştırma vaadiyle kandırdıkları kadınlara tecavüz edip ardından da fuhuşa sürükleyen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 18 şüpheliden, 15'i tutuklandı.
Aralarında Fas ve Suriye uyrukluların da bulunduğu kadınları zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorguları tamamlanan 18 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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