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Hatay'da fuhuş çetesine darbe: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

HATAY'da çalıştırma vaadiyle kandırdıkları kadınlara tecavüz edip ardından da fuhşa sürükleyen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da çalıştırma vaadiyle kandırdıkları kadınlara tecavüz edip ardından da fuhşa sürükleyen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, insan ticareti, nitelikli yağma, gasp ve cinsel saldırı' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda Hatay'da 17, İstanbul'da ise 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait fişekler, 2 bıçak, biber gazı, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 8 bin euro, 4 bin 600 dolar, 9 bin 310 Türk lirası, yabancı uyruklu kadınlar için düzenlenmiş ikamet izin başvuru formları ile ikamet izin kartları bulunarak bunlara el konuldu. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Hatay Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 4'ü kadın 14'ü erkek toplam 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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