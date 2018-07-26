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Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Antakya İlçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya İlçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Vatandaşların da söndürme çalışmasına destek verdiği yangına 3 helikopter, 1 amfibi uçağın yanı sıra 2 itfaiye timi müdahale etti. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın (2)

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