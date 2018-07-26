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Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesi kent merkezinin eteklerinde bulunduğu Habib-i Neccar Dağı'ndaki makilik alanda yangın çıktı.

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda makilik alanda yangın

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesi kent merkezinin eteklerinde bulunduğu Habib-i Neccar Dağı'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Habib-i Neccar Dağı'ndaki makilik alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında 2 helikopter ve 1 amfibi uçağın yanı sıra arazöz ve iş makineleri de kullanılıyor.

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