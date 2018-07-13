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Hatay'da insan kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

HATAY Yayladağı ilçesinde insan kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, tutuklandı.

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY Yayladağı ilçesinde insan kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, tutuklandı.
Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'den başta İstanbul, Afyonkarahisar ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine kaçak yollarla insanların getirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., M.B., İ.K., A.G., A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında M.K.'nin de arandığı belirtildi.

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