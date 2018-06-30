Hatay'da insansız hava aracı düştü

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi Karahasanlı mevkiinde insansız hava aracı düştü. Parçalara ayrılan insan hava aracı alev alırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yetkililer inceleme başlattı
FOTOĞRAFLI
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!
Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum