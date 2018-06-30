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Hatay'da insansız hava aracı düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.  Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi Karahasanlı mevkiinde insansız hava aracı düştü.

Hatay'da insansız hava aracı düştü

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.
Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi Karahasanlı mevkiinde insansız hava aracı düştü. Parçalara ayrılan insan hava aracı alev alırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yetkililer inceleme başlattı

FOTOĞRAFLI

Hatay'da insansız hava aracı düştüHatay'da insansız hava aracı düştüHatay'da insansız hava aracı düştü

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