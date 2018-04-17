Hatay’da iş adamlarına FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 iş adamından 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma ve finans sağladıkları ileri sürülen 19 iş adamı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.