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Hatay’da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI 1 amfibi uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 30 arazöz ve 5 su tankı ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Hatay’da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
1 amfibi uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 30 arazöz ve 5 su tankı ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangının 15 hektar ormanlık alana zarar verdiği belirtildi. Yangınla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarının başlandığını ve bölgede rüzgarın kuvvetli olmamasının çalışmalarda avantaj sağladığını söyledi.

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Hatay’da orman yangını (2)

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