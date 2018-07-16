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Hatay’da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 23:56 | Son Güncelleme

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Amanos dağlarında çıkan, arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle güçlükle müdaha edilen orman yangını, 8 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Amanos dağlarında çıkan, arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle güçlükle müdaha edilen orman yangını, 8 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, söndürme çalışmalarında, 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesinin ve 250 orman işçisi ile 15 teknik elemanın görev aldığını söyledi. Ketmen, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında alevlerin yaklaşık 35 hektarlık alana zarar verdiğini aktaran Ketmen, "Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yer yer küçük yangınlar devam ediyor. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Karanlığın çökmesiyle havadan söndürme çalışmalarına ara vermiştik. Sabah saat 06.00 itibarıyle soğutma çalışmalarına havadan da devam edilecek. Yangında can kaybı yaşanmazken bir işçimiz hafif şekilde yaralandı” dedi.

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Hatay’da orman yangını (3)Hatay’da orman yangını (3)
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