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Hatay’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay’da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.
Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi ormanlık alanında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz ve 3 dozer ile müdahale etti. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Hatay’da orman yangını

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