Hatay'da orman yangını

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesine bağlı Derekuyu Mahallesi'nin yakınlardaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması ile sabah saatlerinde söndürüldü.
Derekuyu Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda gece yarısı henüz bilinmeyen başlayan yangın, hızla yayıldı. Gece yangına karadan iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekipler, sabah havanın aydınlanmasıyla 2 helikopter ve 1 uçak ile havadan da müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerinin uzağında olduğu belirtilen yangının, ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladığı bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
Prof. İlter Turan: Dünya yeni bir sistemin eşiğinde, 2. Dünya Savaşı sonrası düzen değişiyor
Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini
Liberland’a vatandaşlık başvurusu yağıyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB ve E-okul bekleniyor!
ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum