HABER

Hatay'da sahte paraya 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

HATAY merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da sahte paraya 12 gözaltı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Piyasaya çok miktarda sahte ABD doları ve TL sürüleceği istihbaratını alan Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ismini belirlediği kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. 7 ay süren takip sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay ve Adana’da operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheli 14 kişiden 12’si gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa sürülmek üzere hazır bekletilen 12 bin 700 sahte ABD doları, çok miktarda sahte Türk Lirası, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu ve 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

FOTOĞRAFLI

Hatay'da sahte paraya 12 gözaltıHatay'da sahte paraya 12 gözaltı

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Kayıp Eda Nur, bulunduKayıp Eda Nur, bulundu
Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.