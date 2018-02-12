Hatay’da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsuz ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tabanca mermisi, 150 av tüfeği fişeği ve 100 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. hakkında işlem yapılarak, 9 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.
ABD'den teröre büyük destek!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum