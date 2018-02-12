Hatay’da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsuz ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tabanca mermisi, 150 av tüfeği fişeği ve 100 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. hakkında işlem yapılarak, 9 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.