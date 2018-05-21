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Hatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

HATAY'ın Payas ilçesinde alacak yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Hatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Sedat İSKENDEROĞLU- Ufuk AKTUĞ/PAYAS (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Payas ilçesinde alacak yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 5 kişi, demir ve kömür satışı yapan Celal Yılmaz'ın, iş hanındaki ofisine geldi. İddiaya göre 5 kişi, alacak yüzünden Celal Yılmaz ve ofiste bulunanlar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken şüpheliler, Celal Yılmaz ve yanındaki kişilere ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Celal Yılmaz ile çalışanı Osman Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan 5 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralıHatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralıHatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralıHatay'da silahlı alacak kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

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