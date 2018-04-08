Hatay’da Suriyeli 10 kaçak yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, kaçak yollarla ülkeye girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, bir ihbar üzerine, Suriyeli kaçakları taşıdığı belirlenen 07 KUL 10 plakalı kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Ekipler, Erzin Kısık mevkisinde durdurdukları araçta Suriye uyruklu 10 kaçakla karşılaştı.

Gözaltına alınan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.