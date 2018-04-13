Hatay’da terör operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve DHKP-C propagandası yaptığı iddiasıyla F.B., T.Ö. ve M.Ü.’yü gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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