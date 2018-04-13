Hatay’da terör operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve DHKP-C propagandası yaptığı iddiasıyla F.B., T.Ö. ve M.Ü.’yü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.