Hatay’da terör operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla A.Ç.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi. A.Ç. çıkarıldığı mahkemece, “terör örgütü üyesi ve propaganda yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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