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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

HATAY'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ağır yaralandı.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Antakya Çevre Yolu Yeni Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yeni Hastane yönüne giden Ahmet Biter yönetimindeki 33 BCL 38 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple önce refüjdeki elektrik direğine çarptı ardından da savrularak karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 MH 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza nedeniyle iki araç da hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil ekibi sevk edildi. İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN ZORLUKLA ÇIKARDI Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan ardından da karşı yönden gelen aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Biter araçta sıkıştı. Biter'i sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri güçlükle çıkarırken, sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Öte yandan diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki arkadaşı da sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Biter yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Suriyeli yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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