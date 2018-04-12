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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attıktan sonra ticari taksiye çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Antakya çevre yolunda meydana geldi.33 BLC 38 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Bihter (31) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attıktan sonra ticari taksiye çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Antakya çevre yolunda meydana geldi.
33 BLC 38 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Bihter (31) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje ardından elektrik direğine çarparak taklalar attı. Karşı şeride yuvarlanan araç daha sonra kavşaktan dönen bir ticari taksiye çarparak durabildi.
Otomobili içerisinde sıkışan Ahmet Bihter, vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kalbi duran Ahmet Bihter, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazada ayağı kırılan taksinin şoförünün ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

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