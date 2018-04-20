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Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Hatay’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs kamyonete çarptı.

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs kamyonete çarptı. Kazada minibüs şoförü yaralandı.
Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada Hilmi Baysal yönetimindeki 31 U 9172 minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali Yeniçeri yönetimindeki 46 ZD 3732 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Hilmi Baysal yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

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