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Hatay'da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

HATAY'da bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Mehmet Zekeriya Çetin yönetimindeki 31 R 5232 plakalı otomobil iddiaya göre, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Mustafa Bulut yönetimindeki 31 KZ 505 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bulut, yola savruldu. Bulut, çevreden yardım için gelen vatandaşların çağırdığı ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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