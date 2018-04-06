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Hatay’da Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapan 21 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtikleri tespit edilen yabancı uyruklu 21 kişi yakalandı.İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri tarafından Denizciler Mahallesi İskenderun

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtikleri tespit edilen yabancı uyruklu 21 kişi yakalandı.
İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri tarafından Denizciler Mahallesi İskenderun

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