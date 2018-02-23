Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar, 194 adet uyuşturucu hap ile bir adet tabanca ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Sarımazı Mahallesi’nde seyir halindeki 31 LA 430 plakalı otomobili durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, poşetlere konulmuş 5 kilo 150 gram esrar, 194 adet uyuşturucu hap ve bir adet tabanca ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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