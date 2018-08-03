Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da polis ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 123 bin 72 adet uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 2'si Suriyeli 4 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Tespit ettikleri adreslere baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 123 bin 72 adet uyuşurucu hap, 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Suriyeli 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk ediler şüphelilerden, 1’i Suriyeli 3 kişi tutuklanırken, 1 Suriye vatandaşı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
KARGODA UYUŞTURUCU
Ekipler ayrıca, Reyhanlı ilçesinde de kargo şirketi aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarını aldı. Kargo şirketine baskın yapan polis, çekmeceli sandık içindeki tahtaların arasına gizlenmiş 39 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 Suriyeli yakalandı.
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