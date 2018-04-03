Hatay’da yurdun ek binasındaki yangın korkuttu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde erkek öğrenci yurdu ek binasında yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde özel bir erkek öğrenci yurdunun ek binası olduğu belirtilen ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle bir anda dumanların içinde kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binanın içinin boş olduğu belirtilirken, can kaybının yaşanmadığı yangında, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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