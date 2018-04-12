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Hatay’daki fuhuş operasyonunda 15 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Hatay’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4’ü kadın 15 kişi tutuklandı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Hatay’da 17, İstanbul’da 1 adres olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 18 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bol miktarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve dolu fişek, 2 adet bıçak, biber gazı, çok miktarda prezervatif, 8 bin euro, 9 bin 310 TL, 150 TL sahte para, yabancı uyruklu kadın için düzenlenmiş ikametgah izin başvuru formları, ikametgah izin kartı, pasaport, Fas ülkesine ait kimlik belgesi ve 4 bin 600 TL değerinde Amerikan Doları ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, W.F., A.K., U.S., A.D., Ç.S., L.A., H.Y.Ç., S.S., H.K., M.K., E.K., M.Y., F.E., E.Y.

Hatay’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4’ü kadın 15 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Hatay’da 17, İstanbul’da 1 adres olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bol miktarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve dolu fişek, 2 adet bıçak, biber gazı, çok miktarda prezervatif, 8 bin euro, 9 bin 310 TL, 150 TL sahte para, yabancı uyruklu kadın için düzenlenmiş ikametgah izin başvuru formları, ikametgah izin kartı, pasaport, Fas ülkesine ait kimlik belgesi ve 4 bin 600 TL değerinde Amerikan Doları ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, W.F., A.K., U.S., A.D., Ç.S., L.A., H.Y.Ç., S.S., H.K., M.K., E.K., M.Y., F.E., E.Y. ve M.A.K. ise tutuklandı.

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