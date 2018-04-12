Hatay’daki fuhuş operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Hatay’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4’ü kadın 15 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Hatay’da 17, İstanbul’da 1 adres olmak üzere toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bol miktarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve dolu fişek, 2 adet bıçak, biber gazı, çok miktarda prezervatif, 8 bin euro, 9 bin 310 TL, 150 TL sahte para, yabancı uyruklu kadın için düzenlenmiş ikametgah izin başvuru formları, ikametgah izin kartı, pasaport, Fas ülkesine ait kimlik belgesi ve 4 bin 600 TL değerinde Amerikan Doları ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, W.F., A.K., U.S., A.D., Ç.S., L.A., H.Y.Ç., S.S., H.K., M.K., E.K., M.Y., F.E., E.Y. ve M.A.K. ise tutuklandı.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum