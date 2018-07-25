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Hatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 5 evin zarar gördüğü yangın, rüzgarın farklı yöne esmesiyle birlikte yerleşim alanlarından uzaklaşmaya başladı.
Bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı kırsaldaki Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanında ilk belirlemelere göre bahçe temizleme yüzünden çıktığı değerlendirilen orman yangınına, Kahramanmaraş Orman işletme bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ile müdahale etti. Yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan orman yangında alevler, 5 eve sıçradı. Daha önce tahliye edilen evlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarında yangının kontrol altına alınmadığı, ancak rüzgarın farklı yönden esmeye başlamasıyla birlikte yerleşim alanlarından uzaklaştığı belirtildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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Hatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdiHatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdiHatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdiHatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdi

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