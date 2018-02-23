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Hatay’daki sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 21:48 | Son Güncelleme

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.

Hatay’daki sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı. Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı.
Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.

Hatay’daki sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Hatay’daki sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

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