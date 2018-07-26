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Hatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde yerleşim alanı yakınında dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınabildi.

Hatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde yerleşim alanı yakınında dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınabildi. 40 hektarlık orman ile 5 evin zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.
Işıklı Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın ormanda dün, ilk belirlemelere göre, bahçe temizleme sırasında çıktığı değerlendirilen orman yangına Kahramanmaraş Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçak, helikopter ve araçlarla müdahale etti. Dün öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan yangın, 5 eve sıçradı. Akşam saatlerinde alevler yerleşim alanından rüzgarın da etkisiyle uzaklaştı. Ekipler tarafından yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 40 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını dün akşam saatlerinde kontrol altına aldıklarını belirterek, "Soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan 36 arazöz, 18 su tankı, 4 dozer, 4 greyder ile 10 teknik eleman ve 300 yangın söndürme işçisi görev aldı" dedi.

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Hatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördüHatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördüHatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördüHatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördü

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