Hatay’dan Adana’ya minibüslerle kredi çektirmeye getirdiler

Adana ve Hatay’da 105 kişiye kredi çektirerek bankayı 3 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu bankasında görevli bir kişinin de bulunduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Zanlıların Hatay’dan Adana’ya yaklaşık 40 kişiyi minibüsle kredi çektirmeye getirdikleri öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 1.5 yıl önce bir bankanın Adana’nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’ndeki şubesinden B.Y. isimli bir kadının, müşteri hizmetleri bölümünde çalışan Hakan İ. aracılığıyla 10 bin lira kredi çektikten sonra taksitlerini öderken kendi adına 20 bin lira kredi çekildiğini öğrenip savcılığa şikayet etmesiyle inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakan İ.’nin onay verdiği ihtiyaç kredilerinin 3 milyon lirasının batık olduğunu, kredi çekenlerin ödeme yapmadığını saptadı.
Yapılan bu tespit üzerine kredi çeken 105 kişiyle tek tek görüşen polis 40 kişinin Hatay’dan Adana’ya gelerek kredi çektiğini belirledi.
Dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülen 9 kişiden Hatay ayağını oluşturan zanlıların kendi yakınlarını ve paraya ihtiyacı olan 40 kişiyi minibüslerle Adana’ya getirerek burada Hakan İ.’den sahte belgelerle kredi çektirdikleri iddia edildi. Polis Hakan İ. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen 2’si kadın 9 kişiyi 29 Mart günü şafak vakti gözaltına almış, sorgularının ardından adliyeye sevk edilmiş, zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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