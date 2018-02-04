HABER

Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

IHAAW200119-ASA/04-02-2018 - Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. 04.02.2018 20:01:19 TSI NNNN

IHAAW200119-ASA/04-02-2018

- Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

04.02.2018 20:01:19 TSI
NNNN

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.