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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklanıyor. Mahkeme, hakkında ilk hüküm açıklanan sanık Nasir Eskiocak’a 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ha

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:05 | Son Güncelleme

IHAAW145840-ASA/23-02-2018 - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklanıyor. 23.02.2018 14:58:40 TSI NNNN

IHAAW145840-ASA/23-02-2018

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklanıyor. Mahkeme, hakkında ilk hüküm açıklanan sanık Nasir Eskiocak’a 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çok sayıda hapis cezası verdi. Mahkeme, kararını açıklamaya devam ediyor.

23.02.2018 14:58:40 TSI
NNNN

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