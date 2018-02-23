Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklanıyor. Mahkeme, hakkında ilk hüküm açıklanan sanık Nasir Eskiocak’a 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ha

IHAAW145840-ASA/23-02-2018

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada karar açıklanıyor. Mahkeme, hakkında ilk hüküm açıklanan sanık Nasir Eskiocak’a 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çok sayıda hapis cezası verdi. Mahkeme, kararını açıklamaya devam ediyor.

23.02.2018 14:58:40 TSI

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