Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da hava almak için çıktığı ikinci kattaki evinin balkonundan düşen Muzaffer Sarılıoğlu (70), yaşamını yitirdi.
Olay, Saraçlar Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiya göre, ikinci kattaki evinde boya yapan Muzaffer Sarılıoğlu hava almak için balkona çıktı. Ancak bir anda dengesini yitiren Sarılıoğlu, balkondan bahçeye düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Muzaffer Sarılıoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.
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