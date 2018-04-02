Hava almaya çıktığı balkondan düşünce yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da hava almak için çıktığı 1'inci kattaki evinin balkonundan düşen Dede Taşer (74), yaralandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman merkeze bağlı İhsaniye köyünde meydana geldi. Dede Taşer, evinin balkonuna hava almak için çıktı. Dengesini kaybeden Taşer, yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Taşer, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taşer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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