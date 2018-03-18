Hava değişimine gelen asker intihar etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen er Kerim Ç. (20), kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken psikolojik sorunları nedeniyle hava değişimine gönderilen Kerim Ç., dün gece Düzce'nin merkeze bağlı Nuhlar köyündeki evlerinden çıktı. Kerim Ç. eve dönmeyince, sabaha karşı ailesi aramaya çıktı. Ahırı kontrol eden aile bireyleri, Kerim Ç.'yi ahırda iple asılı buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, Kerim Ç.’nin öldüğünü belirledi. Kerim Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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