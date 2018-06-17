ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin- Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkâri/Çukurca bölgelerine, 16 Haziran 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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