Havaalanı servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, havaalanına yolcu taşıyan servis midibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Bekir Fırat (51), yönetimindeki Adıyaman Havaalanı'na yolcu taşıyan 20 BAY 61 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüs sürücüsü Bekir Fırat ile araçta bulunan yolculardan Ramazan Çelik yaralandı. İhbarla olay yerine gelen jandarma tarafından yol güvenliği alınırken, yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yapan midibüsteki yolcular, başka araçla havaalanına götürüldü.
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