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Havadaki kuş mu? Kafa karıştıran kare

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 08:03 | Son Güncelleme

20 Ocak'ta Mars'taki Curiousty aracı ile çekildiği söylenen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

NASA'nın yayınladığı görüntüleri inceleyenler, bir karede kuşa benzer bir nesnenin havada süzüldüğüne tanık oluyor. Peki bu nesne gerçekten de de bir kuş mu?

NASA'dan tartışma yaratan fotoğraflar

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Mars'ta yaşamın olduğuna dair izler her dönem ortaya çıkıyor. Hatta bunlar hakkında farklı komplo teorileri de üretiliyor.
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NASA tarafından yayınlana bir video, 20 Ocak'ta Mars Curiosity Rover'da çekilen fotoğrafı gösteriyor.
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Bu kare, gezegenin etrafını gezerken kaşifin Mars'ın yüzeyine bakışını ortaya koyuyor.
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Ama gizemli bir şey atmosferde gizleniyor gibi görünüyor.
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Fotoğraftan bunun kuşu temsil ettiği çıkarılabilir. Ancak bazılarına göre durum öyle değil.
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Gizemli nesnenin kuş olmadığına dair iddialar var. İnsan dışı yaşam formu olabilir.
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Video internete yüklendiğindne sosyal medya da dahil çoğu yerde karışıklığa neden oldu.
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YouTube'da konu hakkında video hazırlayan komplo teorisyeni, görüntünün aslında Dünya'da çekilmiş ve NASA tarafından bizlere Mars yüzeyi gibi aktarılmış olabileceği iddiasında bulunuyor.
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Video binlerce yorum aldı.
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Bir yorumda, "Bu harika, kesinlikle delice" dendi.
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Bu, komplo teorisyenlerinin Mars'ta hayatı tespit ettikleri ilk durum değil.
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Yeni bir zaman yolcusu, daha önce Mars'ı ziyaret ettiğini ve bunu kanıtlamak için bir fotoğrafı olduğunu gösterdi.
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Ondan önce, bilim adamları Kızıl Gezegen'de uzaylı yaşamı bulmayı umut edip araştırma yaptılar. Gerçi bu araştırmalar hala devam etmekte.
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Görenleri şaşırtan diğer fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
NASA Mars uzay

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